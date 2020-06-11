Kosova'da geleneksel gazete dönemi sona erdi - Son Dakika

Kosova'da geleneksel gazeteler, internet gazeteciliğine yenik düştü. Ülkede basılan tüm gazeteler artık yayın hayatına internetten devam edecek.



Teknolojinin hızla ilerlemesi ve Kosova'da internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinin sayısının hızla artması, ülkedeki gazetelerin yayın hayatını bitirdi. Dolayısıyla Kosova'da geleneksel gazete hayatı sona erdi. "Kosova Sot", "Koha Ditore", "Zeri", "Epoka e Re", "Bota Sot" gibi çok satan ve bayileri süsleyen gazeteler artık basılmayacak. Söz konusu gazeteler yayın hayatlarını internet üzerinden devam ettirecek. Öte yandan Kosova, Avrupa'da gazete basılmayan ilk ülke oldu. - PRİŞTİNE