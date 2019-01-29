Kosova'da Görev Yapan Mehmetçik'te Devir Teslim Töreni

Kosova
'da NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR bünyesindeki Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda komuta devir teslim töreni düzenlendi.
Kosova'da 1999 yılından bu yana barış ve huzurun tesis edilmesine katkı sağlayan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR bünyesindeki Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda komuta devir teslim töreni düzenlendi. Prizren
'de konuşlu olan Mehmetçik'e bir yıldan bu yana komuta eden Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay Cem Sinan
Barım, görevini Kurmay Albay Numan Baş'a devretti.
"Sultan Murat
" kışlasında düzenlenen törene, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar
, Kosova Meclisi milletvekilleri, Kosova Güvenlik Kuvvetleri komutanları, Belediye Başkanları, Kosova ile Kosova'da Türk kurum ile kuruluş temsilcileri, dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Tören birliklerinin yer aldığı alanda 1 yıllık görevi sona eren Albay Cem Sinan Barım, Türk Temsil heyet başkanlığı flamasını, görevi devralan Kurmay Albay Numan Baş'a teslim etti.
Törende konuşan Albay Cem Sinan Barım sözlerine, "Kosova'da bir KFOR birliğinin komutanı ve Türk Temsil Heyetinin komutanı olarak görev yapmış olmak benim için büyük bir onurdur" cümlesiyle başladı.
Bugüne kadar pek çok ülkede görev yapmış olduğunu ancak Batı Müşterek Bölgesel Birlik Komutanlığı ve Türk Temsil Heyet Başkanlığını birarada yürütmenin kendilerini için oldukça zor ama bir o kadar da keyifli bir süreç olduğunu hatırlatan Albay Barım, "Yapmış olduğumuz faaliyetlerde Kosova halkını yakından tanıma, güler yüzünü, samimiyetini, dostluğunu,misafirperverliğini görme ve birbirinden lezzetli yemeklerini tatma imkanı buldum. Türkiye
ve Kosova'nın kardeş ülke olduğunu ve yüzyıllardır süren dostluğunu yerinde görme fırsatım oldu" dedi.
Türk Temsil Heyeti olarak Kosova'da KFOR harekatının en iyi şekilde icra edilmesini her zaman desteklediklerini belirten Albay Cem Sinan Barım, "1999'dan bu yana Kosova'da yaşanan gelişmelere şahit olunca KFOR ve Türk askerleri olarak buradaki sürecimizde ne kadar doğru işler yaptığımızı anlaşılıyor" ifadesini kullandı.
Amaçlarının Kosova'da gidilmeyen yerlere gitmek olduğu, en ücra köşedeki insanlara ulaşabilmek olduğunu kaydeden Albay Barım, "Bu hedef doğrultusunda eğitim, kültürel işbirliği ve bir seviyeye sağlık alanlarında 1 yıl içerisinde Kosova'nın her yerinde özellikle bugüne kadar gidilmeyen en ücra yerlerde etnik ayırım gözetmeksizin 40 ayrı projeyi tamamladık ve gelecek dönem içindeki projelerimizi planladık. Kosova halkının yetersiz kalan imkanlarını iyileştirmeye ve daha ileri seviyeye taşımaya gayret gösterdik" şeklinde konuştu.
Albay Barım, Eğitim birlik Komutanlığı personeli ile Kosova Güvenlik Kuvvetlerinin bölgesinde güçlü, etkin ve caydırıcı bir güç olmasına destek olmak için askeri eğitim ve eğitim desteği ile katkıda bulunduklarını da vurguladı.
Konuşmanın ardından Türk Temsil Heyetinin yeni Komutanı Albay Numan Baş törenin sona erdiğini ilan etti. Daha sonra davetlilere kokteyl verildi. - PRİZREN