Üye Girişi
Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek - Son Dakika

Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek

17.11.2021 19:07

- Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek Kosova'da Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Ferizovik şehrindeki "Kuvendi i Arerit" Fen Lisesinin spor salonunu yenileyerek okulun hizmetine sundu.

- Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek

PRİŞTİNE - Kosova'da Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı, Ferizovik şehrindeki "Kuvendi i Arerit" Fen Lisesinin spor salonunu yenileyerek okulun hizmetine sundu.

Kosova'da 1999 yılından bu yana barış ve güvenliği sağlayan Türk askeri, ülke eğitimine destek vermeyi sürdürüyor. Destek çalışmaları kapsamında Mehmetçik, bir projeyi daha hayata geçirdi. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca başkent Priştine'nin 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Ferizovik şehrindeki "Kuvendi i Arberies" Fen Lisesinin spor salonu yenilenerek okulun hizmetine sundu. Yenilenen spor salonunun açılış törenine Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Fatih Cansız, Türkiye'nin Kosova'daki kurumları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"Türkiye ve Türk askeri, sadece eğitim değil, altyapı, sağlık, tarım gibi alanlarda Kosova'nın gelişmesine katkıda bulundu"

Kurdelenin kesilmesinin ardından katılımcılara hitap eden Ferizovik Belediye Başkanı Agim Aliu, Türkiye ve Kosova'da görev yapan askerlere kapsamlı projelerle eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini ifade etti. Aliu, "Türkiye ve Türk askeri, sadece eğitim değil, altyapı, sağlık, tarım gibi alanlarda da hayata geçirdiği çok sayıda proje ile bu şehri ve bir bütün olarak Kosova'nın gelişmesine katkıda bulundu" ifadelerini kullandı. Aliu, başarılı işbirliğin bundan böyle devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Fatih Cansız ise Kosova'nın geleceği için yapılması gereken yatırımlardan en önemlisinin eğitime yapılan yatırımlar olduğunu ifade ederek amacın eğitim kalitesini arttırmak olduğunu söyledi. Cansız, Türk askeri olarak eğitim alanındaki yatırımların artması için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

"Kosova'nın eğitim başta olmak üzere her alanda kalkınması, daha da güçlenmesi için gerekli gayreti göstermeyi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da kahraman Türk askerinin dünyanın dört bir tarafında barış ve istikrarın tesisine sunduğu katkılarının yanı sıra Kosova'nın birçok farklı bölgesindeki okullarda yaptıkları yenilenme projeleriyle, dost ve kardeş Kosova halkıyla tarihten gelen gönül bağını pekiştirmeye devam ettiğini belirtti. Genç nüfuslu dinamik bir ülke olan Kosova'da eğitimin kaliteli olmasının önem arz ettiğini kaydeden Büyükelçi Sakar, "Biz Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Kosova'nın eğitim başta olmak üzere her alanda kalkınması, daha da güçlenmesi için gerekli gayreti göstermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hediye takdiminin ardından davetliler yenilenen spor salonunu gezdi. Proje çerçevesinde ahşap parkelerin yenilenmesi, eski ısıtma tesisatının iptal edilerek yeni kalorifer tesisatı yapılması, soyunma odası, duş ve lavaboların ıslak zemin seramiklerinin yenilenmesi, spor salonu ve soyunma odalarının kapıları ve PVC pencerelerinin yenilenmesi, iki adet sabit tip basketbol potası, iki adet futbol kalesi, voleybol direkleri ve filesi, masa tenisi ünitesi ile antrenman minderlerinin tedarik edilmesi, aydınlatma tesisatının onarılması gibi spor salonunun şartları iyileştirildi.

Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek
Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek
Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek
Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek
Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek
Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek
Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek
Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kosova, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi 19:09 Konya'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın 19:06 Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? 18:36 Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?
Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi 17:38 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video 16:29 Kısa sürdü ama fena salladı! İşte Düzce'deki depreminin şiddetini en net gösteren video
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
19:12 Deprem anında büyük panik yaşandı! Bir kadın korkudan baygınlık geçirdi
19:09 Konya'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi
19:08 Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi
18:36 Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?
18:35 Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf noktayı belirledi: Duran toplar
17:55 Kaybolan 91 yaşındaki alzheimer hastası kadının hayatta kalma mücadelesi! Ölmemek için çukur kazıp, atkısını üstüne örtmüş
17:49 Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti!
17:37 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
17:21 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
Deprem anında büyük panik yaşandı! Bir kadın korkudan baygınlık geçirdi Deprem anında büyük panik yaşandı! Bir kadın korkudan baygınlık geçirdi         
19:12
Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi Galatasaray'da yönetim derbi ateşini alevlendirdi! Fenerbahçe galibiyetinin primi 4 milyon euro olarak belirlendi         
19:08
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı         
18:56
20 yaşındaki kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis 20 yaşındaki kızın ölümünde babasına müebbet, ağabeyine ağırlaştırılmış müebbet hapis         
18:29
Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor         
17:22
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi         
14:17
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri         
07:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 19:21:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kosova'da görev yapan Türk askerinden eğitime destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement