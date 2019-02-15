Son Dakika Haberleri: Kosova'da Grev Hava Trafiğini Durdurdu

Kosova'da Grev Hava Trafiğini Durdurdu

44 dakika önce

Kosova'da Hava Trafiği Kontrol Kurumu'nun greve gitmesi sonucu, hava trafiği durma noktasına geldi.

Kosova'da Grev Hava Trafiğini Durdurdu, System.String[]
Kosova'da Hava Trafiği Kontrol Kurumu'nun greve gitmesi sonucu, hava trafiği durma noktasına geldi.

Kosova Meclisi tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan Maaşlar Yasası'na Hava Trafik Kontrolü Kurumu'nun dahil edilmesine karşı çıkan hava trafik kontrolörleri, grevi 8 saate çıkardı. Ülkede tek uluslararası havalimanı konumundaki Priştine "Adem Jashari" Uluslararası Havalimanında bugün 8 saat, Cumartesi günü 12 saat, Pazartesi günü de 24 saat boyunca uçuş yapılmayacak.

Hafta içinde greve 1 saat ile başlayan hava trafik kontrolörleri, kademeli olarak saatleri artırarak, grev saatini tüm güne çıkaracak. Maaşlar Yasası'ndan Hava Trafik Kontrölü Kurumu'nun çıkarılmasını talep eden grevciler, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda süresiz greve gideceklerini duyurdu. Hava Trafiği Kontrol Kurumu'nun bağımsızlığının ihlal edilmesinden şikayetçi olan kontrolörlerin grevi nedeniyle yolcuların seyahatleri altüst oldu. Havalimanı ve hava yolu şirketleri tarafından yolcular durum ile ilgili bilgilendirme mesajları alıyor.

Kosova Altyapı Bakanlığı ise greve son verilmesi ve hava trafiğinin normale dönmesi çağrısında bulundu. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Priştine, Kosova, Güncel
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