Son Dakika Haberleri: Kosova'da Grevin Ardından Dersler Başladı

Kosova'da Grevin Ardından Dersler Başladı

2 saat önce

Kosova'da üç hafta boyunca süren grevin sona ermesinin ardından dersler bugün yeniden başladı.

Kosova'da Grevin Ardından Dersler Başladı, System.String[]
Kosova'da üç hafta boyunca süren grevin sona ermesinin ardından dersler bugün yeniden başladı.

Yeni eğitim yılının ikinci dönemi grevle başlayan Kosova'da uzun bir tatilin ardından bugün çocuklar tekrardan sınıfları doldurdu. Eğitim Sendikaları Birliği ile hükümet arasında sağlanan anlaşmanın ardından grevin sonlandırılması kararı alınmıştı. Eğitimciler maaşlarına yüzde 30 oranında zam istemiş, anlaşma yüzde 20'lik zam kararı ile sağlanmıştı. Buna göre Kosova'da ilköğretim öğretmeninin maaşı 600 euro, lise öğretmenin maaşı da 650 euro olacak.

Grev süresince yapılmayan derslerin ise telafi edileceği belirtildi. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:09 Kaynak: İHA

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