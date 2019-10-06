Son Dakika Haberleri: Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında
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Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında

53 dakika önce

Kosova'da halk, erken genel seçimler için sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Yerel saat ile 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00'a kadar sürecek

Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında, System.String[]

Kosova'da halk, erken genel seçimler için sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.


Yerel saat ile 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00'a kadar sürecek.

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Kosova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:46 
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