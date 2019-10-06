Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başında
53 dakika önce
Kosova'da halk, erken genel seçimler için sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Yerel saat ile 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00'a kadar sürecek
Kosova'da halk, erken genel seçimler için sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.
Yerel saat ile 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00'a kadar sürecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:46
Erdoğan, Hakan Çavuşoğlu'nun oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Anlaşıldı" notuyla paylaştı Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden: Gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor ABD Büyükelçiliği, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın Bahçeli tweetini beğendi 1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten Instagram'da fenomen oldu