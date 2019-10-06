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Kosova'da halk sandık başında

37 dakika önce

Kosovalı seçmenler, Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından düzenlenen erken genel seçimde sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

Kosovalı seçmenler, Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından düzenlenen erken genel seçimde sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

Yerel saat ile 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 19.00'a kadar sürecek. Kosova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, kayıtlı 1 milyon 937 bin 869 seçmen ülke genelindeki 2 bin 547 sandıkta oy kullanabilecek.

Erken genel seçimde, aralarında Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) de bulunduğu 20 siyasi parti ve 4 seçim öncesi ittifaktan 1.067 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarışıyor. Ülkede, yüzde 5 seçim barajı buluyor.

Seçimde, aralarında Avrupa Birliğinden (AB) temsilcilerin de bulunduğu 50 bine yakın gözlemci görev yapıyor.

Bugün yedincisi yapılan genel seçim, aynı zamanda Kosova tarihindeki dördüncü erken genel seçim olma niteliği taşıyor.

Erken seçim süreci

Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılınca, temmuz ayında başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Daha önce de Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanan ve iki kez delil yetersizliğinden beraat eden eski UÇK komutanının istifa kararının ardından meclis feshedilmiş ve erken seçim kararı alınmıştı.

Kosova'da halk sandık başında

Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:25 Kaynak: AA
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