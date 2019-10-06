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- Kosova'da Halk Sandık Başında

6 dakika önce

- Kosova'da halk sandık başındaPRİŞTİNE - Kosova'da erken genel seçimler için halk sandık başına gitti.

- Kosova'da halk sandık başında

PRİŞTİNE - Kosova'da erken genel seçimler için halk sandık başına gitti.

Yaklaşık 1.8 milyonluk nüfusa sahip Kosova'da yabancı ülkelerde çalışan Kosovalılar dahil 1 milyon 940 bin seçmen, meclisin 120 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kosova Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. Kosova'nın özgürlüğe kavuştuğu 1999 yılından bu yana 7'inci kez düzenlenen parlamento seçimlerinde 2 bin 547 sandık kuruldu. 20 parti, 2 koalisyon ve 1 bağımsız milletvekili adayının katıldığı seçimde bin 67 milletvekili adayı yarışıyor.

Seçimlere yaklaşık 20 bin Kosovalı Türk'ü temsil eden tek Türk partisi konumundaki Kosova Demokratik Türk Partisi 30 milletvekili adayı ile katılıyor. Meclise 2 Türk milletvekilinin girmesi bekleniyor. Anketler, hiçbir partinin bu seçimlerde bir hükümet kurma konusunda yeterli desteği alamayacağını ve bunun da uzun süreli koalisyon görüşmelerine yol açacağını gösteriyor. Seçimlerde AAK-PSD koalisyonunun adayı Ramush Haradinaj, Kosova Demokratik Partisi adayı Kadri Veseli, NISMA-AKR-PD koalisyonunun adayı eski Başbakan Yardımcısı Fatmir Limaj, muhalif Kendin Karar Al Hareketi'nin adayı Albin Kurti, Kosova Demokratik Birliği'nin adayı Vjosa Osmani başbakanlık koltuğu için yarışacak.

Sandıkların açılmasının hemen ardından oy kullanan Kosova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Valdete Daka, yaptığı açıklamada halkı sandık başına davet etti. Daka, "Herkese yüksek demokratik kültüre sahip olduğumuzu ve oy vermeyi bildiğimizi, vatanımızı da sevdiğimizi gösterelim" ifadesini kullandı.

Kosova genelinde oy verme işlemi akşam saat 19.00'da sona erecek.

- Kosova'da Halk Sandık Başında

Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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