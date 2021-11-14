Kosova'da halk, yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başında - Son Dakika

Kosova'da halk, yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başında

Kosova'da halk 21 belediye başkanını belirlemek üzere yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanmaya başladı.

Kosova'da halk 21 belediye başkanını belirlemek üzere yerel seçimlerin ikinci turunda oy kullanmaya başladı. Seçmenler, yerel saatle 07.00'den itibaren sandık başına gitti. İkinci turda 1 milyon 260 bin 571 seçmen, kurulan 1638 sandıkta yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek. İlk turda 17 belediye, başkanını seçti. Bu turda ise partilerin belediye başkan adayları başkent Priştine dahil 21 belediye için yarışıyor. Kosova'da 38 belediye başkanının ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimlerin ilk turu, 17 Ekim'de yapılmıştı.

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