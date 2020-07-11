Kosova'da hükümet OHAL ilan etmeyi planlıyor - Son Dakika

Kosova'da hükümet OHAL ilan etmeyi planlıyor

Kosova'da son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeni ile hükümet olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planlıyor.

Kosova'da son günlerde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeni ile hükümet olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planlıyor.

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Korona virüs salgını Ocak ayından bu yana tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Kosova'da son günlerde korona virüs vaka ve can kayıplarında yaşanan artış nedeni ile hükümet olağanüstü hal (OHAL) ilan etmeyi planlıyor. Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, yaptığı açıklamada korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin sertleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Hoti, OHAL'in işletmelerin çalışmalarını felce uğratmak anlamına gelmediğinin altını çizerek, vatandaşların sağlığının korunması için hızlı ve etkili kararların alınmasını sağlayacağını aktardı. Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kosovalılara tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulunurken, OHAL'in ilan edilmesini tercih etmediğini açıkladı. Ekonomi uzmanları ise OHAL'in kötü durumda olan ülke ekonomisini daha da kötü hale getirebileceğini dikkat çekti. Belediye Başkanları ise OHAL'e destek verdiklerini açıkladı.


Ülkede gözler yarın Hoti başkanlığında toplanacak olan Kosova Güvenlik Kuruluna çevrildi. Toplantıda OHAL'in görüşülmesi bekleniyor. Toplantıdan OHAL kararının çıkması halinde teklif meclise gönderilecek ve oylamaya sunulacak.


Öte yandan Kosova'da 13 Mart tarihinde ilk korona virüs vakasına rastlanırken, toplam vaka sayısı 4 bin 512'ye yükseldi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 97'ye ulaştı. - PRİŞTİNE

Koronavirüs, Hükümet, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 20:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova'da hükümet OHAL ilan etmeyi planlıyor - Son Dakika
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