Kosova'da hükümete tencereli tavalı eylem - Son Dakika
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Kosova'da hükümete tencereli tavalı eylem

6 saat önce

Kosova'da hükümete tencereli tavalı eylemEnis TABAKPRIZREN, (DHA)- Kosova'da hükümet ortaklarında LDK Lideri İsa Mustafa'nın koalisyon ortaklığından çekilmesi ardından, dün akşam Kosova genelinde binlerce kişi balkonlarda tencere ve tavayla protesto gösterisi düzenledi.

Kosova'da hükümete tencereli tavalı eylem

Enis TABAKPRIZREN, (DHA)- Kosova'da hükümet ortaklarında LDK Lideri İsa Mustafa'nın koalisyon ortaklığından çekilmesi ardından, dün akşam Kosova genelinde binlerce kişi balkonlarda tencere ve tavayla protesto gösterisi düzenledi.

Kosova'da binlerce kişi, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kosova'nın da mücadele ettiği koronavirüsü (Covid-19) salgınıyla birlikte hükümette yaşanan krizi protesto etti. Koalisyon hükümetinin iki partisi Vetevendosje ve LDK arasındaki çekişme, LDK'nın ortaklığından çekilmesi ardından halk, hükümeti balkonlardan tencere ve tavalarla protesto etti.

Başta başkent Priştine olmak üzere Prizren'de de halk, koronavirüs salgınıyla herkesin birlikte mücadele etmesi gereken şu günlerde siyasilerin kendi çıkarları peşinde koştuğunu ifade etti. Yerel saatle 20.00'de balkonlara çıkan insanlar, tencere ve tavalarla hükümeti protesto etti. Protesto, dakikalarca sürdü. DHA'ya konuşan Serkan Kayserli isimli vatandaş, Şu an birlik ve beraberlik zamanı, kimse kendi çıkarını düşünmemeli dedi.

Kosova'da hükümete tencereli tavalı eylem

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:41 Kaynak: DHA

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