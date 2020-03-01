Kosova'da İdlib şehitleri için mevlit okundu

Suriye rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için Kosova'da mevlit okundu.

Prizren'deki Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen mevlide, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta, Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürü Sevil Liman Kazaz, Prizren Belediyesi Meclis Üyesi Cennet Sayhadi Zuban yanı sıra dernek üyeleri katıldı. DHA'ya konuşan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta, şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı, yaralı askerler içinde Allah'tan acil şifalar dileğinde bulundu. Jılta, Şehit haberlerinin gelmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Şehit düşenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı ve yaralı askerlerimiz için de acil şifalar diliyorum. Bugün Prizren'de Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu mevlitte Mehmetçiğimiz için dualar okuyacağız dedi. Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Maide Kurt ise Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Bizim elimizden hiçbir şey gelmezse bile en azından dualarımızı göndermek istedik. Allah mekanlarını cennet eylesin ifadelerini kullandı.