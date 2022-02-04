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Kosova'da ilk geleneksel okçuluk kulübü Prizren'de kuruldu - Son Dakika

Kosova'da ilk geleneksel okçuluk kulübü Prizren'de kuruldu

04.02.2022 13:04
Kosova'da ilk geleneksel okçuluk kulübü Prizren'de kuruldu

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde ilk geleneksel okçuluk kulübü kuruldu.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde ilk geleneksel okçuluk kulübü kuruldu.

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamaya göre, Kosova Genç İzciler Birliği temsilcileri Nevron Skenderi ve Dijedona Elezi koordinasyonunda, YEE destekleri ile 2021 yılının Haziran ayında ilk defa geleneksel Türk Okçuluğu kursları başlatıldı.

Her yaş grubundan katılımcıların olduğu geleneksel Türk okçuluğu, çok büyük ilgi gördü.

Skenderi, geleneksel Türk okçuluğu kurslarını Kosova'da ve uluslararası müsabakalarda daha ileriye taşımak için kulüp kurma çalışmalarını başlattıklarını vurguladı.

Kosova Kültür, Gençlik, Spor ve Yenilikçilik Bakanlığına yaptıkları başvurularının kabul edildiğini kaydeden Skenderi, ülkede ilk kez Geleneksel Okçuluk Kulübü Lisansı düzenlenip kendilerine teslim edildiğini aktardı.

Skenderi, "Mutluyuz. Destekleri ve öncü girişimleri nedeniyle Yunus Emre Enstitüsüne ve Okçular Vakfına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kosova'daki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri Koordinatörü Mehmet Ülker ise Kosova'da geleneksel Türk Okçuluğu kursları düzenleyecek ilk spor kulübünün kurulmasını tarihi öneme sahip bir gelişme olarak nitelendirdi.

Girişimin geleneksel Türk okçuluğu ve okçuluk alanlarında sporcuların yetişmelerine, Kosova'yı ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsiline de katkısı olacağını vurgulayan Ülker, şunları kaydetti:

"Ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu spor kulübü başka bir yönüyle kültür ve kalkınma yaklaşımlarına, çok boyutlu ve özgün bir örnek de sunmaktadır. Bu kulübün kuruluşunun mimarlarından Nevron Skenderi ve Dijedona Elezi Yunus Emre Enstitüsünün destekleri ile Türkiye'de Okçular Vakfı tesislerinde temel ve eğitici geleneksel Türk okçuluğu eğitimlerine katılmıştır. Kendilerini bu anlamlı girişim ve elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik diyorum. Bu kulübün can olmaya, refik olmaya ve çokluk içinde birlik olmaya katkı sağlayacağına olan inancım tamdır."

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Prizren, Okçuluk, Kosova, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'da ilk geleneksel okçuluk kulübü Prizren'de kuruldu - Son Dakika


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