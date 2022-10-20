Kosova'da Japon geleneksel dans gösterisi ve Koto müzik konseri düzenlendi

Kosova'nın başkenti Priştine'de Japon geleneksel dansı ve Koto müzik konseri düzenlendi. Japonya'nın Priştine Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte Koto sanatçısı Atsuko Suetomi sahne aldı. Suetomi'nin icra ettiği konsere sanatçı Rokufumi Izumi Japon dansı ile eşlik etti. Japon müziği ile geleneksel folklorik dansların seyirciyle buluştuğu konsere Kosova Başbakanı Albin Kurti, Japonya'nın Priştine Büyükelçisi Akira Mizutani ile çok sayıda davetli katıldı. Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen etkinliğin sponsorları arasında Türk Havayolları da yer alıyor.