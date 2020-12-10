Kosova'da kadın cinayetleri protestosu - Son Dakika

Kosova'da kadın cinayetleri protestosu

10.12.2020 22:52
Kosova'da kadın cinayetleri protestosu, System.String[]

Kosova'da düzenlenen sembolik eylem ile kadın cinayetleri protesto edildi.

Kosova'da düzenlenen sembolik eylem ile kadın cinayetleri protesto edildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de ana muhalefet partisi Vetvendosje Hareketi tarafından düzenlenen sembolik eylem ile Kosova'daki kadın cinayetleri protesto edildi. Başbakanlık önünde eşleri tarafından cinayete kurban giden 59 kadını sembolize eden 59 mum yakılarak, kurbanlar anıldı. Protesto sırasında kadına yönelik şiddet karşısındaki ihmalleri nedeniyle bazı devlet kurumları eleştirildi. Vetvendosje Hareketi Milletvekili Fitore Pacolli-Dalipi yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Savaş sonrası dönemden bugüne kadar kocaları tarafından öldürülen 59 kadını anmak için toplandıklarını kaydeden Dalipi, bu durumun üstesinden gelinmesi için kurumların daha etkili çalışma yapması gerektiğini vurguladı. Milletvekili Dalipi, "Toplumumuzu bilinçlendirmek gerek, çünkü yeni devletimizde toplumda artık aile içi şiddetin var olmaması önemlidir" dedi.

Aktivist Liridona Kelani, ise Kosova kurumlarının ailede, sokakta ve her yerde kadınlara yönelik şiddeti son derece ihmal ettiğini aktardı. Kosova'da 25 Kasım'da başlayan uluslararası "Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Etkinlik" kampanyası bugün sona erdi.

(İHA)

Kosova'da kadın cinayetleri protestosu
Kosova'da kadın cinayetleri protestosu

Priştine, Protesto, Kosova, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kosova'da kadın cinayetleri protestosu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi TEM'de üzerinden araç geçen kişi feci şekilde can verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor
Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım         
22:44
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı         
22:21
İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum         
22:04
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
Başakşehir'in dünyaca ünlü eski yıldızı Robinho, taciz nedeniyle hapse giriyor Başakşehir'in dünyaca ünlü eski yıldızı Robinho, taciz nedeniyle hapse giriyor         
21:33
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var         
19:53
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 23:08:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'da kadın cinayetleri protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei