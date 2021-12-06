Kosova'da kadına yönelik şiddet protesto edildi - Son Dakika

- Kosova'da kadına yönelik şiddet protesto edildi

PRİŞTİNE - Kosova'da düzenlenen "Son Tünel" isimli eylemde, artan kadına şiddet olayları protesto edildi.

Kosova'da kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek isteyen Kosovalılar, "Son Tünel" adlı protesto gösterisi için bir araya geldi. Danışmanlık, Sosyal Hizmetler ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eylemde, Kosova'da son 5 yılda aile içi şiddet sonucu öldürülen kadınlar anıldı. Tünele asılan afişlerde öldürülen kadınların hikayeleri yer alırken, çevredekiler kadınların yıllar içerisinde yaşadığı şiddete tanıklık etti.

SİT program sorumlusu Liridona Berisha-Shabani yaptığı açıklamada, etkinliğin ilk kez 2019'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Kosova'da 2020'de 4 kadının, 2021'de ise 3 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Etkinliğin amacının vatandaşları bilinçlendirmek, kurumları bu konuda somut adımlar atmaya çağırmak ve şiddete karşı mücadele etmek olduğunu ifade eden Shabani, Kosova'da insan haklarına özellikle de kadın ve kız çocukları haklarına daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kosova'da son 5 yıl içerisinde aile içi şiddet mağdurlarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu biliniyor. Kosova polisi tarafından açıklanan verilere göre ise, 2017'den 2021 Eylül ayına kadar bin 437 kadın şiddet gördü ve 2018'den beri ise her yıl en az bin kadın aile içi şiddete maruz kaldı.