Kosova'da Türkiye'yi vuran depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
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Kosova'da Türkiye'yi vuran depremler nedeniyle 1 günlük ulusal yas ilan edildi

08.02.2023 10:45

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkede 1 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin verdiği büyük yıkımı yaşarken Kosova'dan Türkiye'ye anlamlı destek geldi.

"TÜRKİYE'NİN ACISI BİZİM DE ACIMIZDIR"

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardında yarın 1 günlük ulusal yas ilan etti. Osmani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tür trajediler karşısında desteğe ihtiyacı olanların yanında olmalıyız. Türkiye ve Suriye halkının acısı bizim de acımızdır. Bu nedenle, anayasal yetkilerime dayanarak Kosova Cumhuriyeti'nde 8 Şubat Çarşamba gününü ulusal yas günü ilan ettim" dedi.

30 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİLER

Dün Osmani'nin talimatı üzerine Adem Yashari Havaalanı'nda Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerinden oluşan 30 kişilik ekip Türkiye'ye doğru hareket etmişti.

TÜRKİYE'DE 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Türkiye, Kosova, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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