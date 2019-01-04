Son Dakika Haberleri: Kosova'da Kar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Kosova'da Kar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

1 saat önce

Kosova meteroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, Kosova genelinde hava sıcaklığının bugünden itibaren kutup soğuklarının etkili olacağı açıklandı.

Kosova'da Kar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu, System.String[]
Kosova meteroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, Kosova genelinde hava sıcaklığının bugünden itibaren kutup soğuklarının etkili olacağı açıklandı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 6 ila gece eksi 15 derece etkili olduğu Kosova'da, göletlerin donduğu gözlendi. 

Dün sabah saatlerden itibaren başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte Prizren beyaza büründü. Kosova genelinde etkili olan soğuk hava Prizren'de yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası Prizren'de kartpostallık manzaralar oluştu. Okulların tatil olması nedeniyle kar yağışını fırsat bilen çocuklar da karın tadını çıkardı. Trafiğe kar zincirlerini takmadan çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Özlemle beklenen beyaz örtü, arabaları ve caddelerin üzerini örtererek güzel görüntüler oluşturdu. Şehir merkezinde mevsimin ilk kar yağışıyla ilgili Kosova Meteroloji Uzmanları tarafından yapılan açıklamada; karla birlikte dondurucu sıcaklıkların önümüzdeki günlere kadar etkili olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar inmesi beklenirken, gündüz ise eksi 6 derece gösterdi. - Tabak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:55 Kaynak: DHA

Sabah, Prizren, Kar, Kosova, Dünya
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