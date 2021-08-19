Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti - Son Dakika

- Kosova'da kardeşlik rüzgarı esti

PRİŞTİNE - Kosova'nın Mamuşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 13. Mamuşa Domates Festivali'ne katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye ve Kosova arasında güçlü bir kardeşlik bağı olduğunu söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç ile Uluslararası 13. Mamuşa Domates Festivali'ne katılmak için gittiği Kosova'da bir dizi temasta bulundu. İlk durağı Priştine Yunus Emre Enstitüsü olan Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra Priştire Büyükelçisi Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı ziyaret etti. Priştine Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Balkan Fatihi Sultan Murat Hüdavendigar'ın Priştine'deki türbesini de ziyaret eden Bursa ekibi, gece de Mamuşa Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Domates Festivali'ne katıldı.

Türk ve Balkan ezgilerinin sergilendiği festivalde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sizlerle birlikte olmak, mutluluğunuza, coşkunuza ve heyecanına ortak olmak için geldik. Kosova ve Türkiye'nin kardeşliği tartışılmaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova'ya ne kadar önem verdiğine bizzat şahidim. Kosova mevkii itibariyle Balkanlar'ın en önemli ülkelerinden biri. Mamuşa da çok önemsediğimiz bir şehir. Burada Türk vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz var, Türkçe konuşuyorlar, Burada farklı halkların, farklı dillerin kardeşlik içinde hareket ettiğini görüyoruz. Kosova'ya desteğimizi her zaman vereceğiz. Mamuşa'da bir belediye binası yapmışız. İnşallah bir de kültür merkezi yapacağız. Daha farklı katkılarımız da olacak. Türkiye gibi 84 milyon nüfusu ile Avrupa'nın ikinci büyük nüfusuna ve 5'inci büyük ekonomisine sahip bir ülke ile yine Türkiye'nin 4'üncü büyük şehri, sanayi şehri Bursa ile işbirliğinde olmak sizler için büyük avantaj. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın" dedi.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç de Türkiye ve Bursa'nın desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini belirterek, festivalde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Aktaş ve Bursa milletvekillerine teşekkür etti.