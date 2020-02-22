Kosova'da kız öğrenciler kavga etti… Müfettiş olayı inceleyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'da kız öğrenciler kavga etti… Müfettiş olayı inceleyecek - Son Dakika

Kosova'da kız öğrenciler kavga etti… Müfettiş olayı inceleyecek

6 saat önce

Kosova'da bir grup kız öğrencinin kavgasının sosyal medyada yayınlanması sonrası Eğitim Bakanlığı olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi.

Kosova'da kız öğrenciler kavga etti… Müfettiş olayı inceleyecek, System.String[]

Kosova'da bir grup kız öğrencinin kavgasının sosyal medyada yayınlanması sonrası Eğitim Bakanlığı olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi.

Görüntüler Kosova'nın Deçan bölgesinde bir okulda kaydedildi. Aralarında husumet bulunan kızlar okulun arka bahçesinde buluştu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki kızın kavgasını ayırmaya çalışan kıza, kızlardan birinin tepki gösterdiği; ardından husumetlisi olan kızı darp ettiği görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Eğitim Bakanlığı olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Müfettiş olayın nedenini; okul etrafında güvenlik kamerası ve personel gibi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve ihmalleri inceleyecek.

Görüntü Dökümü

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-İki kız öğrencinin birbirlerini itmeye başlaması

-Başka bir kızın kavgaya dahil olması

-Diğer kızın kavgayı terk etmesiyle, sonradan dahil olan kızın dayak yemesi


Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:38 Kaynak: DHA
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