Kosova'da kız öğrenciler kavga etti, Müfettiş olayı inceleyecek - Son Dakika
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Kosova'da kız öğrenciler kavga etti, Müfettiş olayı inceleyecek

12 dakika önce

Kosova'da bir grup kız öğrencinin kavgasının sosyal medyada yayınlanması sonrası Eğitim Bakanlığı olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi.

Kosova'da kız öğrenciler kavga etti, Müfettiş olayı inceleyecek, System.String[]

Kosova'da bir grup kız öğrencinin kavgasının sosyal medyada yayınlanması sonrası Eğitim Bakanlığı olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi.

Görüntüler Kosova'nın Deçan bölgesinde bir okulda kaydedildi. Aralarında husumet bulunan kızlar okulun arka bahçesinde buluştu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki kızın kavgasını ayırmaya çalışan kıza, kızlardan birinin tepki gösterdiği; ardından husumetlisi olan kızı darp ettiği görülüyor.Görüntülerin yayınlanmasının ardından Eğitim Bakanlığı olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Müfettiş olayın nedenini; okul etrafında güvenlik kamerası ve personel gibi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve ihmalleri inceleyecek.


Kosova, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:56 Kaynak: DHA
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