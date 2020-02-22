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Kosova'da kız öğrenciler kavga etti, Müfettiş olayı inceleyecek
12 dakika önce
Kosova'da bir grup kız öğrencinin kavgasının sosyal medyada yayınlanması sonrası Eğitim Bakanlığı olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:56 Kaynak: DHA
Kosova'da bir grup kız öğrencinin kavgasının sosyal medyada yayınlanması sonrası Eğitim Bakanlığı olayı araştırması için müfettiş görevlendirdi.
Görüntüler Kosova'nın Deçan bölgesinde bir okulda kaydedildi. Aralarında husumet bulunan kızlar okulun arka bahçesinde buluştu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde iki kızın kavgasını ayırmaya çalışan kıza, kızlardan birinin tepki gösterdiği; ardından husumetlisi olan kızı darp ettiği görülüyor.Görüntülerin yayınlanmasının ardından Eğitim Bakanlığı olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirdi. Müfettiş olayın nedenini; okul etrafında güvenlik kamerası ve personel gibi gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve ihmalleri inceleyecek.
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