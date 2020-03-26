Kosova'da koalisyon hükümeti düştü - Son Dakika
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Kosova'da koalisyon hükümeti düştü

1 saat önce

Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü.

Kosova'da koalisyon hükümeti düştü, System.String[]

Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü.

Koalisyon ortağı olan Kosova Demokratik Birliği (LDK) tarafından meclise sunulan ve yaklaşık 10 saat süren oturumda görüşülen gensoru önergesine 82 milletvekili "evet", 32 milletvekili "hayır" ve 1 milletvekili "çekimser" oy kullanıldı.

Meclis oturumunda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında milletvekilleri 1,5 metre arayla otururken, eldiven ve maske taktı, kürsü sık sık dezenfekte edildi.

Hükümet ortağı Kendin Karar Al Hareketinin de genel başkanı olan Kurti, konuşmasında hükümetinin görevde olduğu 50 gün boyunca aldığı karar ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi, gensoru önergesinin amacının vatandaşları hükümetsiz bırakmak olduğunu söyledi.

Hükümetin düşürülmesinin nedeninin İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu'nun görevden alınması veya Sırbistan ile Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 100 gümrük vergisi olmadığını dile getiren Kurti, bunun ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell arabuluculuğunda Washington'da gerçekleşen Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında varılan anlaşmaya yol açmak için olduğunu savundu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Thaçi'nin olağanüstü hal talebi konusuna da değinen Kurti, "Bugün, olağanüstü halin ilan edilmemesinden dolayı mutluyum, bir hafta önce Kosova'da darbe girişimi vardı. Bununla ilgili tüm konuşma dökümleri çıkacak." dedi.

LDK Meclis Grup Başkanı Arben Gashi de Başbakanın İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanını haksız yere görevden aldığını belirtti.

Yeni hükümetin 50 günden az bir zamanda yolsuzlukla mücadelede güven verdiğini belirten Gashi, ancak "LDK ile koalisyona ve Kurti'nin tavırları sonrasında askerlerini Kosova'dan çekmek ile karşı kalan ABD ile yapıcı olmayan bir şekilde hareket ettiğini" söyledi.

Kendin Karar Al Hareketi Meclis Grup Başkanı Recep Selimi de ülkenin koronavirüs ile mücadele ettiği bir zamanda LDK'nin gensoru vererek vatandaşın çıkarını bir kenara bıraktığını dile getirdi.

Böylece mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü.

Olayın geçmişi

Ülkede geçen yıl 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından sandıktan zaferle çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile ikinci parti konumundaki LDK'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, seçimden yaklaşık 4 ay sonra meclisten güvenoyu alarak göreve gelmişti.

Geçen hafta, Başbakan Kurti, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Veliu'yu "başbakanın olağanüstü hal ilanı ile ilgili tutumuna karşı olduğu" ve "Kovid-19 ile ilgili panik yaydığı" gerekçesiyle görevden almıştı.

LDK Genel Başkanı İsa Mustafa ise görevden alma konusunda kendisine danışılmadığına dikkati çekerek, gensoru önergesi kararı almıştı. Mustafa ayrıca Kurti'nin Sırbistan ile Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 100 gümrük vergisini kaldırmayarak Kosova-ABD ilişkilerini tehlikeye attığını ifade etmişti.

Kurti, 20 Mart'ta Sırbistan ile Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 100 gümrük vergisinin hammadde için kaldırılması kararı almış, ancak LDK gensorudan vazgeçmemişti.

Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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