Kosova'da koalisyon hükümeti, yaklaşık 4 ay sonra güvenoyu aldı - Son Dakika
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Kosova'da koalisyon hükümeti, yaklaşık 4 ay sonra güvenoyu aldı

6 saat önce

Kosova'da koalisyon hükümeti, yaklaşık 4 ay sonra güvenoyu aldı. 6 Ekim'de yapılan erken genel seçiminden zaferle çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile ikinci parti konumundaki Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) oluşturduğu koalisyonun Başbakanlığını Albin Kurti yürütecek.

Kosova'da koalisyon hükümeti, yaklaşık 4 ay sonra güvenoyu aldı, System.String[]

Kosova'da koalisyon hükümeti, seçimden yaklaşık 4 ay sonra meclisten güvenoyu aldı.


Ülkede geçen yıl 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından sandıktan zaferle çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile ikinci parti konumundaki Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) oluşturduğu koalisyon, Albin Kurti'nin Başbakanlığı'nda 66 "evet" ile güvenoyu almayı başardı.

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Kosova, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:23 
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