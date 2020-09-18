Kosova'da koalisyon ortağı KDTP'den Kudüs resti: Elçilik açılırsa hükümeti bozarız - Son Dakika

Kosova'da koalisyon ortağı KDTP'den Kudüs resti: Elçilik açılırsa hükümeti bozarız

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması durumunda koalisyon ortaklığından çekileceklerini açıkladı.

Kosova'da koalisyon ortağı KDTP'den Kudüs resti: Elçilik açılırsa hükümeti bozarız, System.String[]

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması durumunda koalisyon ortaklığından çekileceklerini açıkladı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP)  Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması ihtimaline ilişkin Demirören Haber Ajansı'na  açıklamalarda bulundu. Damka, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması durumunda koalisyon ortaklığından çekileceklerini açıkladı. 4 Eylül'de Washington'da imzalanan Kosova ile Sırbistan arasındaki ekonomik normalleşme anlaşmasına ilişkin konuşan Damka, "Uzun zamandır Kosova ile Sırbistan arasında devam eden bir müzakere var. Bazen AB bazen de ABD'nin girişimiyle Sırbistan ve Kosova devleti aynı masaya oturup bazı konularda uzlaşı ve bazı konularda anlaşmalara imza atıyorlar" dedi.

"TAVRIMIZ NET, KUDÜS'E ELÇİLİK AÇILIRSA HÜKÜMETİ BOZARIZ"

DHA'ya konuşan Damka şöyle devam etti : "Bunun en noktası da İsrail'in Kosova'yı devlet olarak tanıyacağını ve anlaşmada göstermese de sonradan yapılan açıklamalarda Netenyahu'nun ve diğer liderlerin yapmış olduğu açıklamalarda Kosova Kudüs'ü başkent tanıyacak ve orada elçiliğini açacak diye tweetleri ve videoları var. Bu bizim açımızdan o günde söyledik bugünde mecliste açık oturumda söyledik bu biz kabul etmeyeceğiz. Koalisyon hükümeti ortağı olarak da kabul etmeyeceğiz. Bizim için ne Birleşmiş Milletler'in  kararının çiğnenmesi gerekir ne de bunun biliyorsunuz tarihsel bir geçmişi olan ve çözülmesi gereken İslam dünyası açısından da son derece bizim için olmazsa olan Kudüs'ün statüsünün belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla burada Kosova'nın günümüzde dünyada sadece iki devlet orada büyükelçilik açtı biri ABD'de ve diğeri Guatamalo, bizim üçüncü ülke olmamız asla kabul edilemez. Ortağı olduğumuz bu hükümette KDTP'nin tutumu çok nettir. ve hükümet tarafından olası bir adım atılırsa bir büyükelçi atandığı takdirde KDTP koalisyon ortaklıktan çekilecektir. Bunun başka izahı yoktur ve olmayacaktır. Ben başbakanla da önümüzdeki günlerde görüşeceğim zaten Meclisteki konuşmamda da bunu söyledim. Kendisine bunu bizzat partimizin tutumu olduğunu ifade edeceğim."

Kosova Demokratik Türk Partisi, Koalisyon, Kosova, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kosova'da koalisyon ortağı KDTP'den Kudüs resti: Elçilik açılırsa hükümeti bozarız - Son Dakika

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