Kosova'da korona kurbanı polisler için mum yakıldı - Son Dakika

Kosova'da, halkın sağlığını korurken Covid-19'a yakalanan ve hayatlarını kaybeden polisler bugün başkent Priştine'de anıldı.

Kosova'da yeni tip korona virüs salgının patlak verdiği 13 Mart tarihinden bu yana, virüse yakalananlardan 9 polis memuru hayatını kaybetti. Halkın sağlığını korurken Covid-19'a yakalan ve hayatlarını kaybeden polisler bugün başkent Priştine'de anıldı. Korona virüsle mücadelede ön saflarda yer alan ve hayatlarını kaybeden polislerin portreleri Kosova Ulusal Tiyatro binasında teşhir edilerek mumlar yakıldı. Covid-19'a yenik düşen polislerin anılması törenine Kosova Polis Teşkilatı Genel Müdürü Rashit Çalaj ve diğer polis yetkilileri katıldı. Katılımcılarla birlikte saygı duruşunda bulunan polis amirleri, ardından ölen polis memurların anısına mum yaktı.

Anma töreninin ardından kameraların karşısına çıkan Kosova Polis Teşkilatı Genel Müdürü Rashit Çalaj, yeni tip korona virüs Covid-19'un, doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla birlikte salgına karşı mücadelede omuz omuza veren polis memurlarına acımadığını belirtti. Kosova Polis Teşkilatında 348 polisin korona virüse yakalandığını, bu sayıdan 9 polis memurunun hayatını kaybettiğini kaydeden Çalaj, salgına daha az sayıda kurban vermenin, halk ve polis arasındaki işbirliğinin ilerletilmesine bağlı olduğunu söyledi.

"Covid-19 salgının önlenmesine yönelik hükümet tarafından alınan tedbirlerin uygulanmasında aktif rol alan polis, maalesef kurban verebiliyor" şeklinde konuşan Çalaj, polisin Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına etkili bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kosova Polisi bugün kuruluşunun 21'inci yıl dönümünü kutluyor. - PRİŞTİNE