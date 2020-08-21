Kosova'da korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı - Son Dakika

Kosova'da korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar anıldı

PRİŞTİNE - Kosova'da korona virüs salgını ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için anma töreni düzenlendi.

Korona virüs salgınında en önde mücadele eden sağlık çalışanları için Kosova'da anma töreni düzenlendi. Kosova'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısı da giderek artıyor. Ülke genelinde virüs nedeni ile hayatını kaybeden 13 sağlıkçı için Başkent Priştine'de evlerin ışıkları 1 dakikalığına kapatıldı. Priştine Devlet Hastanesi'nin Acil Kliniğinin girişinde ise mumlar yakıldı. Klinikteki törene Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj, Sağlık Bakanlığına bağlı persone ve Kosova Tabipler Odası Temsilcileri katıldı.

Kosova Tabipler Odası Başkanı Dr. Pleurat Sejdiu yaptığı açıklamada, Kosova vatandaşlarının sağlığını koruyarak verdikleri hizmetlerinden dolayı, korona virüsü ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının acısını paylaştıklarını aktaran Sejdiu, "Ancak maalesef bunlardan 13'ü Covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti. Bugün acısını paylaşıyoruz. Özellikle biz ve tüm dünyanın bu salgınla mücadelede karşı karşıya kaldığı bu aşamada onların görevlerine olan bağlılığı herkes için ilham kaynağı olmalı" dedi.

Öte yandan Kosova'd bugüne kadar korona virüse 500'ü doktor ve 750'si hemşire olmak üzere toplam bin 250 sağlık çalışanı yakalandı. Doktorlardan 7'si ise hayatını kaybetti.