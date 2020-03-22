Kosova'da korona virüs kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'da korona virüs kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika

Kosova'da korona virüs kaynaklı ilk ölüm

6 saat önce

Kosova'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Kosova'da korona virüs kaynaklı ilk ölüm, System.String[]

Kosova'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.


Kosova Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Priştine Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğinde korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki bir erkeğin bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, hastanın 16 Mart'ta Priştine Devlet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniğine kabulünün gerçekleştirildiği ve korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Kronik kalp ve akciğer rahatsızlığı bulunan hastanın korona virüse bağlı olarak ağır zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.


Söz konusu kişinin virüsü korona virüs tehisi konulan oğlu ve kızından temas yolu ile kaptığı kaydedildi.


Kosova'daki korona vakası sayısı 31'e yükselirken, yaşlı adamın ölümü ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti. - PRİŞTİNE

Devlet Hastanesi, Priştine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:54 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış         
15:08
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor         
09:04
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu         
01:05
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı         
22:06
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 23:05:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'da korona virüs kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]