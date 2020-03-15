Kosova'da korona virüsü tedbirleri arttırılıyor - Son Dakika
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Kosova'da korona virüsü tedbirleri arttırılıyor

6 saat önce

Kosova'da korona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından camilerin geçici süreyle kapatılması ve toplu halde cuma namazı kılınmaması kararı alındı.

Kosova'da korona virüsü tedbirleri arttırılıyor, System.String[]

Kosova'da korona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından camilerin geçici süreyle kapatılması ve toplu halde cuma namazı kılınmaması kararı alındı.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü (Kovid-2019) nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Kosova'da 2 korona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından Kosova İslam Birliği, virüsün yayılmaması için alınan tedbirler kapsamında cuma namazlarının geçici süreyle toplu halde kılınamayacağını açıkladı. Ülke genelinde cuma namazları hariç diğer namaz vakitlerinde de camilerin kapalı olacağı duyuruldu. Kosova İslam Birliğinden yapılan açıklamada, "Virüsün yayılmasını önlemek için yetkili makamlar tarafından önerilen kararlara ve alınan önlemlere uymak dini bir yükümlülüktür" ifadelerine yer verildi.


Kosova İslam Birliği tarafından alınan kararlar kapsamında cami ve dini eğitim kurumlarındaki derslerin sonlandırılacağı, konferansların, seminerlerin ve çeşitli cemaat toplantılarının geçici olarak iptal edildiği ifade edildi. Ayrıca ikinci bir karara kadar umre ziyaretinin askıya alınmasına karar verildiği aktarıldı.


Alınan tedbirler kapsamında tüm camiler, yurtlar ve medreseler gibi tüm dini kurumlar dezenfekte edilecek ve öğle namazının cuma namazı yerine kılınması mümkün olacak. Ayrıca başsağlığı nedeniyle toplanmaların iptal edilmesi ve cenaze törenlerinin en az sayıda katılımla gerçekleşmesi ve sünnet ya da düğün gibi etkinliklerin de bir süre ertelenmesi istendi. - PRİŞTİNE

İslam Birliği, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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