Kosova'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Kosova'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

7 saat önce

Kosova hükümeti, koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan vaka sayısının 13'e çıkmasıyla Kosova Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine hükümet tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildiği belirtildi.

Kosova'da koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi, System.String[]

Kosova hükümeti, koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan vaka sayısının 13'e çıkmasıyla Kosova Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine hükümet tarafından yapılan açıklamada, Kosova'da virüs nedeniyle acil durum ilan edildiği belirtildi.

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısının 13'e çıktığı ve bu nedenle 3 bölgenin karantinaya alındığını açıkladı. Sağlık Bakanı Arben Vitia, acil durumlar dışında vatandaşlardan evlerinden çıkmaması çağrısında bulundu.

KOSOVA'DA SOKAKLAR BOŞALDI

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin 'evlerinizden çıkmayın' çağrısının ardından, Kosova'nın işlek caddeleri boş kaldı. Ana caddeler ve Prizren'de çok sayıda turistin ziyaret ettiği bölge olan Şadırvan merkezindeki sessizlik hakim oldu.

Restoranlar, barlar ve AVM'lerin de kapatıldığı Prizren'de, sadece fırınlar, küçük marketler ve eczaneler çalışıyor. Türkiye'nin Adana şehrinden Kosova'ya gelen Hakan Arslan'da Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Prizren şehrini ilk defa böyle boş gördüklerini söyledi. Kosova'nın Priştine şehrinde yaşadığını belirten Arslan, Türkiye'deki ailesiyle sık sık görüştüklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

- Kosova Sağlık Bakanı açıklaması detay

- Kosova'nın Prizren şehri boş görüntüler

- Adana'dan gelen Hakan Arslan isimli Türk vatandaşıyla söyleşi


Sağlık Bakanlığı, Hükümet, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:07 Kaynak: DHA
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