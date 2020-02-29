Kosova'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Kosova'da koronavirüs önlemleri

11 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün (Covid-19), Balkanlar'da Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'da görülmesinin ardından Kosova'da önlemler artırıldı.

Kosova'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün (Covid-19), Balkanlar'da Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'da görülmesinin ardından Kosova'da önlemler artırıldı.

Koronavirüsün Balkanlara sıçramasıyla Kosova hükümeti her türlü tedbiri aldıklarını ve sınır kapılarına termal kameralar kurduklarını açıkladı. DHA'ya konuşan Prizren Belediyesi Sağlık Direktörü Visar Şehu, koronavirüs konusunda Sağlık Bakanlığı ve Kamu Sağlık Enstitüsüyle işbirliği içerisinde bir çalışma planı yaptıklarını ve bütün tıbbi önemleri aldıklarını söyledi. Şehu, "Acil Sağlık Hizmetlerimiz bu konuda günde 24 saat boyunca sınır noktalarında, özellikle Arnavutluk - Morina sınır kapısında görev yapmaktalar. İtalya'dan gelen bütün vatandaşlar Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne yönlendirilmiş bulunmaktalar. Şimdiye kadar bu bölüme 6 vaka yönlendirilmiştir. Fakat hiçbir vakada koronavirüs konusunda bir teşhis konmamıştır" dedi.

VATANDAŞLAR TEDBİR MAKSATLI MASKE VE EL TEMİZLEME JELİ ALIYOR

Koronavirüs vakası görülmeyen Kosova'da, vatandaşlar tedbir maksatlı maske ve el temizleme jeli almak için eczanelere gidiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eczacı Berkant Kovaç, 2 saatlik mesafedeki Kuzey Makedonya'da koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Kosova'da bir panik oluştuğunu ve vatandaşların maske ve el temizleme jeli almak istediklerini söyledi. Maske fiyatlarının çok arttığını söyleyen Kovaç, tüm eczanelerde maske ve el temizleme jellerinin tükendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Detay

Eczacı Berkant Kovaç

Kosova Sağlık Direktörü Visar Şehu


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Makedonya, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:34 Kaynak: DHA
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