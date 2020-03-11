Kosova'da koronavirüs önlemleri artırıldı - Son Dakika
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Kosova'da koronavirüs önlemleri artırıldı

13 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, neredeyse tüm Avrupa'da görülen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kosova'da önlemler artırıldı.

Kosova'da koronavirüs önlemleri artırıldı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, neredeyse tüm Avrupa'da görülen koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kosova'da önlemler artırıldı.

Kosova hükümeti alınan önlemler kapsamında 10 Milyon euro bütçe ayırdığını açıklarken, sınırlarda da her türlü tedbirlerin alınmaya devam edildiğini duyurdu. Önlemlerle ilgili DHA'ya konuşan Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka, dünyada yayılan koronavirüsün bugüne kadar Kosova'da görülmediğini söyledi. Bugüne kadar şüpheli birkaç vakada tetkiklerin negatif çıktığını belirten Damka, hükümet olarak ek bir bütçe çıkarıldığını ve gerekli tedbirleri alacağını inandığını dile getirdi.

Kosova'da Türklerin yaşadığı Mamuşa'da da önlemlerin artırıldığını söyleyen Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, her türlü tedbiri aldıklarını ve hazırlıklı olduklarını belirtti. Mamuşa Sağlık Ocağına her gün mevsim gribi ve ateşle gelenlerin olduğunu söyleyen Dr. Genc Berişa, şüpheli hastalar üzerinde yaptıkları tetkiklerde koronavirüs teşhisi konulmadığını söyledi.

ECZANELERDE İLAÇ VE MASKE YOK

Kosova'da, dünyada koronavirüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlar tedbir amacıyla eczanelere akın ediyor. Eczanelerde maske bulunmadığını ve tükendiğini söyleyen eczane sahibi Cüzasvi Dırdovski, 10 cent olan maskelerin fiyatlarının arttığını belirtti. Ayrıca, İtalya'dan gelen çok sayıda ilacın da tedarikinin yapılamadığını ve tükendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Mamuşa Sağlık Ocağı

Laboratuvar analizleri

Doktorların hastaları muayene etmesi

Eczanede vatandaşların ilaç alımı detay

Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka açıklama

Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç açıklama

Doktor Genc Berişa ile açıklama

Eczane sahibi Cülasvi Dırdovski açıklama

Görüntü Dökümü

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Mamuşa Sağlık Ocağı

Laboratuvar analizleri

Doktorların hastaları muayene etmesi

Eczanede vatandaşların ilaç alımı detay

Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka açıklama

Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç açıklama

Doktor Genc Berişa ile açıklama

Eczane sahibi Cülasvi Dırdovski açıklama


Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Kosova, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:12 Kaynak: DHA
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