Kosova'da koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kosova'da koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı - Son Dakika Dünya

Kosova'da koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı

23 dakika önce

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, düzenlediği basın toplantısında Kosova'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Kosova'da koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı, System.String[]

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, düzenlediği basın toplantısında Kosova'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Kosova'da ilk koronavirüs vakası olan 20 yaşında bir İtalyan ile 77 yaşında bir kadının ardından bugün koronavirüs bulunan kişi sayısının 3'e yükseldiği açıklandı. Sağlık Bakanlığı bugün 39 yaşında bir kişi de daha koronavirüs olduğunu ifade etti. Virüse karşı önlem olarak Kosova'da polis yayınlanan kurallara uymayan tüm dükkanları kapatıyor. Dünya genelinde vaka sayısı 147 bin 788, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.


fahrettin koca, Kosova, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
İtalya'da karantina sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, pencerelerde şarkı söylüyor Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:04:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'da koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]