Kosova'da koronavirüse karşı mücadelede sokaklara erkek eli değdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadelede dünyanın çeşitli ülkelerinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Kosova'nın Türk nüfusunun yoğun olduğu Prizren'deki Kurila mahallesi erkekleri koronavirüsüne karşı mahallede temizlik yaparak sokakları çamaşır suyu ile yıkadı. Ortaya çıkan renkli görüntüler, Demirören Haber Ajansı 'nın kamerasına yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı mücadelede dünyanın çeşitli ülkelerinden renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Kosova'nın Türk nüfusunun yoğun olduğu Prizren'deki Kurila mahallesi erkekleri koronavirüsüne karşı mahallede bir araya gelerek, mahalleyi dezenfekte etme kararı aldı.

SOKAKLARA BU KEZ DE ERKEK ELİ DEĞDİ

Ülkenin Türk nüfusunun yoğun olduğu Prizren kentindeki Kurila mahallesi erkekleri koronavirüsüne karşı mahallede temizlik yaparak sokakları çamaşır suyu ile yıkadı. Kurila mahallesi erkekleri önce kendi imkanlarıyla aldıkları çamaşır suyu ve deterjanı sokağa döktü. Daha sonra da ellerindeki fırçalarla, sokak taşlarını teker teker temizlediler. Son olarak da sokaklar hortumla baştan aşağı yıkandı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.

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