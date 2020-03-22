Kosova'da koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kosova'da koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika Dünya

Kosova'da koronavirüsten ilk ölüm

6 saat önce

Kosova'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Kosova'da koronavirüsten ilk ölüm, System.String[]

Kosova'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Kosova'nın Poduyeva kentinde bağlı Dumnica köyünden 86 yaşındaki bir erkek kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 31'e yükseldi.


Koronavirüs, Kosova, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:15 Kaynak: DHA

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