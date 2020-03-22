Kosova'da koronavirüsten ilk ölüm
6 saat önce
Kosova'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Kosova'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Kosova'nın Poduyeva kentinde bağlı Dumnica köyünden 86 yaşındaki bir erkek kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 31'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:15 Kaynak: DHA
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