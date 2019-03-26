Son Dakika Haberleri: Kosova'da Kumarhane ve Şans Oyunları İşletmeleri Kapatılıyor

Kosova'da Kumarhane ve Şans Oyunları İşletmeleri Kapatılıyor

1 saat önce

Kosova'da muhalafet partilerinin isteği üzerine olağanüstü toplantı gerçekleştiren Kosova Meclisi, ülkede işletilen kumarhane ve şans oyunları işletmelerinin kapatılmasını gündeme getirdi.

Kosova'da Kumarhane ve Şans Oyunları İşletmeleri Kapatılıyor, System.String[]
Kosova'da muhalafet partilerinin isteği üzerine olağanüstü toplantı gerçekleştiren Kosova Meclisi, ülkede işletilen kumarhane ve şans oyunları işletmelerinin kapatılmasını gündeme getirdi. 

 

Toplantıda konuşan milletvekilleri, kumarhane ve şans oyunları işletmelerinin toplum yapısını olumsuz yönde etkilediği, sosyal ve ekonomik anlamda büyük zararlara yol açtığı gerekçesiyle, yapılacak olan yasal düzenleme ile bu ve buna benzer mekanların derhal kapatılması gerektiği yönünde görüş bildirdiler. Milletvekillerince sunulan kanun teklifi, oy birliği ile kabul edildi. Teklifin meclis kurulunda onaylanması bekleniyor.

Çok sayıda kaçak kumarhane ve şans oyunu işletmelerinin olduğu Kosova'da, son günlerde birçok cinayet işlenmiş ve konu Meclise taşınmıştı. - Tabak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:07 Kaynak: DHA

Kosova, Dünya
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