Kosova'da Kurban Bayramı namazı kılınmayacak - Son Dakika

Kosova'da Kurban Bayramı namazına yönelik belirsizlik çözüme kavuştu. Kosova İslam Birliği, hükümetin bayram namazı kılınmamasına yönelik aldığı karara uydu.

Kosova İslam Birliği, yapılan son değerlendirmeler ışığında ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazının kılınması kararından vazgeçti. Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, salgın nedeniyle Kurban Bayramı namazı dahil dini ibadetlerin camilerde 10 gün boyunca askıya alındığını duyurdu. Kosova İslam Birliği'nin salgın ile ilgili durumu incelediğini ve bunun sonucunda bayram namazının kılınmaması yönünde karar aldığını ifade eden Ternava, bayram boyunca ziyaretlerin yapılmaması için de vatandaşlara çağrıda bulundu.

Korona virüs vaka sayısının önemli derecede artması üzerine Kosova hükümeti, dün salgının önlenmesine yönelik 28 maddeden oluşan yeni tedbirler yayınlamıştı. Alınan karar doğrultusunda ülke genelinde tüm dini faaliyetler yasaklanmıştı. Kosova İslam Birliği ise hükümetin kararına uymayarak Kurban Bayramı namazı ve diğer namazların kılınacağını açıklamıştı. - PRİŞTİNE