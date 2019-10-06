- Kosova'da liderler oyunu kullandı

PRİŞTİNE - Kosova'da erken genel seçimler için oy kullanma işlemleri devam ediyor. Kosova'da seçmenlerle birlikte siyasi parti liderleri de oy kullandı. Seçimlerden birinci parti çıkacağı tahmin edilen muhalefetteki Kendin Karar Al Hareketi lideri başbakan adayı Albin Kurti, Norveçli eşi ve kızıyla birlikte "Hasan Priştine" Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde oy kullandı. Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurti, bugünün özel bir gün olduğunu belirterek "Egemenliğin kaynağı olan halk, tüm siyasi parti ve siyasilere cevap verecektir" ifadesini kullandı.

Başbakan görevinden istifa ederek erken genel seçimlerin yolunu açan Kosova'nın Geleceği için İttifak Partisi lideri Ramush Haradinaj da Priştine'deki "Ali Sokoli" Lisesi'nde oyunu kullandı. Gazetecilere açıklama yapan Haradinaj, "Ülkenin bütün vatandaşlarından, siyasi inanç ve görüşleri ne olursa olsun, sandık başına gitmelerini, sadece kendileri oy kullanarak karar verebilecekleri için oy vermelerini rica ediyorum" dedi.

Anketlere göre, seçimlerde yüksek oy kazanması beklenen Kosova Demokratik Birliği başbakan adayı Vjosa Osmani, eşi ile birlikte Priştine'deki Teknik Fakültesi'nde oy kullandı. Vatandaşlara oy kullanmaları çağrısında bulunan Kosova'nın tarihinde ilk kadın başbakan adayı Osmani, "Benim çağrım, tüm vatandaşların bu tarihi günün bir parçası olması yönündedir" dedi. Dürüst, adil ve özgür bir demokratik süreçle Kosova'nın bugün kutlamak için bir nedeni olacağına kuvvetle inandığını kaydeden Vjosa Osmani, her şeyin baskı olmadan gelişmesini arzuladığını söyledi.

Kosova'da yabancı ülkelerde çalışan Kosovalılar dahil 1 milyon 940 bin seçmen, meclisin 120 yeni üyesini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kosova genelinde oy verme işlemi akşam saat 19.00'da sona erecek.