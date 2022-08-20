Kosova'da liselerde başörtüsü serbestliği tartışması - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova'da liselerde başörtüsü serbestliği tartışması

20.08.2022 20:24
Kosova'da liselerde başörtüsü serbestliği tartışması

Kosova, son dönemde liselerde başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili tartışmalara sahne oluyor.

Kosova, son dönemde liselerde başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili tartışmalara sahne oluyor.

Kosovalı iki genç Durim Berisha ve Liridon Kurti tarafından bir süre önce "Başörtüsüyle ilgili idari yönergeyi değiştirin." sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

2014 yılında yürürlüğe giren, ortaöğretimde "Dini sembollerin giyilmesi yasaktır." ibaresini içeren idari yönergenin değiştirilmesi talebiyle 48 saatte yüzde 45'i kadınlara ait olmak üzere 20 binden fazla imza toplandı.

Talep Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına da iletildi.

"Yönerge yürürlükte kalıyor"

Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Arberia Nagavci ise bugün düzenlediği basın toplantısında, ortaöğretimde başörtüsü yasağıyla ilgili yönergenin yürürlükte kalmaya devam edeceğini söyledi.

Nagavci, başörtüsü serbestliği için başlatılan kampanya için de "Son dönemde başlatılan bu kampanya, temeli olmayan tutarsız bir kampanyadır. Devletimizin ve kamu kurumlarımızın vasfı net olarak tanımlanmıştır." diye konuştu.

Bahsi geçen yönergenin, liselerde çalışmaların düzgün yürütülmesiyle ilgili olduğunu vurgulayan Nagavci, "Yönerge yürürlükte kalıyor. Sadece resmi-hukuki açıdan ne gibi ayarlamalar yapacağımıza bakacağız. Yönergeyle eğitim hakkı garanti altına alınmıştır." dedi.

Başbakan Kurti'ye göre ise başörtüsünün liselerde yasaklanmaması gerekiyor

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise 16 yaşından itibaren okullarda başörtüsü takılmasını destekliyor.

Kurti, kampanyayla ilgili olarak "Ben bu yöndeki görüşümü yıllar önce ifade etmiştim. Görüşüm şudur: Kamu yaşamında başörtüsünün ve diğer dini sembollerin yasaklanmaması gerekiyor. Ancak bunun eşiğinin 16 yaş olduğunu da belirtmiştim." açıklamasında bulunmuştu.

Kampanyayı başlatan gençlerden Berisha, bakan Nagavci'nin bugünkü açıklamalarına sosyal medyada tepki göstererek "Hiçbir şey son bulmuş değil." ifadesini kullandı.

İdari yönergenin değiştirilmesini yasal yollar üzerinden talep edeceklerini belirten Berisha, "Soğukkanlılıkla ve yasal yollara başvurularak bu sorun çözülecektir." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kosova'da liselerde başörtüsü serbestliği tartışması Kosova'da liselerde başörtüsü serbestliği tartışması Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'daki tek Türk belediyesini ziyaret etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'daki tek Türk belediyesini ziyaret etti Uzaya Gidecek İlk Türk Bu Sene Bitmeden Belli Oluyor Uzaya Gidecek İlk Türk Bu Sene Bitmeden Belli Oluyor
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da liselerde başörtüsü serbestliği tartışması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
20:22 Borussia Dortmund'a tarihi darbe! Son 7 dakika içerisinde maçı verdi
19:39 Faklı kaybeden Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ilk yenilgisini tattı
19:06 Mardin'de freni patlayan TIR faciaya neden oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
18:55 CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzüm fiyatına tepki geldi: Manisa'ya hakarettir
18:55 Kırşehir'de anne vahşeti! Dövdüğü 20 günlük bebek can verdi
18:29 Ünlü oyuncu Cihan Canova yaşamını yitirdi! Akciğerinde belirsiz bir kitlenin tespit edildiğini duyurmuştu
18:29 Milli stoper Ozan Kabak'ın performansı Almanya'da manşetleri süslüyor
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı
17:46 Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 20:35:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kosova'da liselerde başörtüsü serbestliği tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement