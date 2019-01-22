Kosova'da Maden Ocağında Trafo Patladı, 100 İşçi Mahsur Kaldı
53 dakika önce
Kosova'nın Mitroviça kentinde Trepça Maden Ocağı'nda elektrik trafosunun patlaması 100 işçi içeride mahsur kaldı.
Kosova
'nın Mitroviça
kentinde Trepça Maden
Ocağı'nda elektrik trafosunun patlaması 100 işçi içeride mahsur kaldı.
Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Ana kapının arkasındaki trafonun patlaması sonrası ocakta elektrikler gitti. Patlama sonrası trafo yakınında bulunan bazı işçiler yaralandı. İçeride mahsur kalan işçileri bölgeye sevk edilen itfaiye görevlileri ve arama kurtarma görevlileri tahliye ediyor. Şu ana kadar 29 işçinin çıkarıldığı belirtildi. Trafonun hemen girişte olması ve dumanların dışarı rahatlıkla çıkması neden ile büyük bir faciadan dönüldüğü belirtiliyor.
Olayda yaralanan 3 işçi Priştine Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Stantrg İşçileri Sendika
Başkanı Shyqyri Sadiku, "Madencilerin tahliyesi sürüyor, içeride mahsur kalan 100 madenci yavaş yavaş tahliye ediliyor. Mahsur kalan arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi. Trafo patlaması sonrası Mitroviça'da da elektrikler kesilmiş durumda" dedi. - Tabak
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:16 Kaynak: DHA
Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Dalarak Ortalığı Tahrip Etti
Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenden Aşağı Yuvarlandı
Babasının Gözaltına Alındığını Gören Küçük Kız da Ellerini Kaldırıp Polise Yürüdü
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı