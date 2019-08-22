Kosova'da meclis feshedildi, erken seçime gidilecek
1 saat önce
Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından erken seçime gidilecek.
Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından erken seçime gidilecek.
Kosova Meclisi'nde bugün yapılan oylamada, oy çokluğu ile meclis feshedildi ve erken seçime gitme kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:15
Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı (Özel) İstanbul'da feci kaza kamerada Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı