Son Dakika Haberleri: Kosova'da meclis feshedildi, erken seçime gidilecek
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Kosova'da meclis feshedildi, erken seçime gidilecek

1 saat önce

Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından erken seçime gidilecek.

Kosova'da meclis feshedildi, erken seçime gidilecek, System.String[]

Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından erken seçime gidilecek.


Kosova Meclisi'nde bugün yapılan oylamada, oy çokluğu ile meclis feshedildi ve erken seçime gitme kararı alındı.

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Kosova, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:15 
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