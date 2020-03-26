Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve... - Son Dakika

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Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve...
57 dakika önce
Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü.
Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve geldikten yaklaşık 2 ay sonra düştü
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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