Kosova'da Miraç Kandili Coşkusu
1 saat önce
PRİŞTİNE (İHA)-Kosova'da Miraç Kandili'ne erişmenin sevinç ve mutluluğu hep birlikte yaşandı.
PRİŞTİNE (İHA)- Kosova
'da Miraç Kandili
'ne erişmenin sevinç ve mutluluğu hep birlikte yaşandı.
Kosovalı Müslümanlar, Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurdu. Kosova genelindeki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlenirken, Priştine
'de Osmanlı'dan kalan Fatih Camii
'nde Kur'an-ı Kerim gecesi düzenlendi, dualar edildi ve ilahiler okundu.
Kosova camilerinde verilen vaazlarda, Miraç Gecesi'nin "özel bir gece" olduğuna işaret edilerek, Hz. Muhammed'in Mekke
'den Kudüs
üzerinden Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olduğu belirtildi. - PRİŞTİNE
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:28 Kaynak: İHA
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