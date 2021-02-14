- Kosova'da muhalefet lideri Kurti oyunu kullandı - Son Dakika

- Kosova'da muhalefet lideri Kurti oyunu kullandı

14.02.2021 14:55

- Kosova'da muhalefet lideri Kurti oyunu kullandı Kosova'da ergen genel seçimlerde muhalefetteki Vetevendosje Hareketi lideri Albin Kurti, oyunu kullandı.

- Kosova'da muhalefet lideri Kurti oyunu kullandı

PRİŞTİNE - Kosova'da ergen genel seçimlerde muhalefetteki Vetevendosje Hareketi lideri Albin Kurti, oyunu kullandı.

Erken genel seçimlerin yapıldığı Kosova'da seçmenlerle birlikte siyasi parti liderleri de oy kullandı. Seçimlerden birinci çıkması beklenen muhalefetteki Vetevendosje Hareketi'nin lideri Albin Kurti, Norveçli eşi ve kızıyla birlikte Hasan Priştine Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'ne gelerek oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurti, bugünün özel bir gün olduğunu belirterek, halkın tüm politikacılara ve siyasi partilere cevap vereceğini kaydetti. Seçimlerden zaferle çıkacağı tahmin edilen Kurti, "Kosova'nın geleceği bugün gibi beyaz ve aydınlık olacak. Vatandaşların demokrasiye, kurumların meşruiyete ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların karşılanması için oy kullanmalıyız. Ülkemiz için büyük bir aşkla oy vermeliyiz" dedi.

Seçimlerde muhalefetteki Vetevendosje'nin cumhurbaşkanı adayı olan geçici Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de eşi ile birlikte Priştine'deki Teknik Fakülte'de oyunu kullandı. Halka oy kullanmaları çağrısında bulunan Osmani, kadınlara da oy kullanmaları için çağrıda bulundu. Osmani, "Bugün Kosova için beyaz bir gün. Bugün halkın özgür iradesiyle hem ülkenin hem de kendi kaderlerini belirleyeceği gün. Kadınları oy kullanmaya davet ediyorum. Çünkü eşitlik sandıkta başlar. Posta yolu ile veya oy kullanmak için ülkeye gelen gurbetçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Herkesi bu seçim sürecinde ihtiyatlı ve sakin olmaya davet ediyorum. Ülkemizin geleceğini belirlemek adına herkesi oy kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kosova'da yoğun kar ve eksi 11 dereceyi bulan soğuk havanın zorlu şartlarında düzenlenen seçimler kapsamında sandıklar bu akşam yerel saat ile 19.00'da kapanacak.

- Kosova'da muhalefet lideri Kurti oyunu kullandı
- Kosova'da muhalefet lideri Kurti oyunu kullandı
- Kosova'da muhalefet lideri Kurti oyunu kullandı
- Kosova'da muhalefet lideri Kurti oyunu kullandı

Muhalefet, Priştine, Ekonomi, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kosova'da muhalefet lideri Kurti oyunu kullandı - Son Dakika


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