Kosova'da normalleşme sürecinin ikinci aşaması başladı - Son Dakika

Kosova'da hayatı normalleştirme sürecinin bugün başlayan ikinci aşaması kapsamında kuaförler, berberler ve paket sistemi şartıyla restoran ve kafeler yeniden açıldı.



Kosova'da 4 Mayıs'ta kademeli olarak başlayan normalleşme süreci kapsamında kısıtlamalar kaldırılmaya devam ediyor. Ülkede yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan hasta sayısının azalması ve iyileşenlerin sayısının artması üzerine normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçildi. Bu kapsamda birçok işletme yeniden kapılarını açtı. Kafeler ve restoranlar paket servis sistemine geçerken toplu taşıma yeniden hizmet vermeye başladı.



Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Mayıs tarihinde normalleşme kapsamında tedbirlerin hafifletilmesinin birinci aşamasının ardından ikinci aşamasına geçilmesine karar verildi. Yaklaşık 2.5 ayın ardından berber ve kuaförler, diş muayenehaneleri, turizm acenteleri ve paket sistemi şartıyla restoran ve kafeler yeniden çalışmaya başladı. İşletmeler maske ile eldiven kullanımı, sosyal mesafenin korunması, belirli sayıda müşteri alınması şartlarıyla yeniden açıldı.



Berber ve kuaförlerin yeniden açılması hem vatandaşları hem de işletmeleri sevindirdi. Berber Faton Krasniqi, 2.5 aydan sonra dükkanını yeniden açmasından dolayı mutlululuk duyduğunu ifade etti. Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında iş yerlerinin açılmasının normale dönüşün en iyi işareti olduğunu kaydeden Krasniqi, yeni kurallara ayak uydurmayı çalıştıklarını ifade etti.



Kuaför İsa Kasap da dükkanlarını açtıkları için çok mutlu olduklarını, uzun bir süreden sonra işbaşı yaptıklarını belirterek, "Farklı bir hava var. Umudumuz pandeminin sona ermesi. Öyle bir hava da geliyor açıkçası. Kısa bir süreden sonra durum normalleşecek. Mutluyuz, karantina kalktı" dedi.



Makyöz Beatra Shehu da pandem salonlarını yeniden açtıkları için son derece mutlu olduklarını ifade ederek durumun normalleşmeye doğru gittiğini ve tamamen istikrarlı olacağını umduklarını kaydetti.



Şu ana kadar 985 vaka tespit edilen Kosova'da 736 kişi iyileşirken, 29 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede 220 kişinin tedavisi sürerken yaklaşık 12 bin test yapıldı. - PRİŞTİNE