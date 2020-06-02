Kosova'da normalleşmenin 3'üncü aşamasına geçildi - Son Dakika

Yaklaşık 3 aydan bu yana çeşitli kısıtlamaların uygulandığı Kosova, virüse yakalanan vaka sayısının azalması üzerine normalleşmenin 3'üncü aşamasına geçildi.



Kosova'da yeni tip virüs Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan bir dizi tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor. Ülkede, virüse yakalanan vaka sayısının azalması üzerine normalleşmenin 3'üncü aşamasına geçildi. Tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında Kosova'da restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri açıldı, taksiler yeniden çalışmaya başladı. Belirlenen kurallar uyarınca, daha önce sadece paket servis yapabilen kafe ve restoranlar kapılarını müşterilerine açarken, belirli kurallara uymak zorundalar. Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar göre, restoran ve kafelerde, işletmeciler tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini alarak, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırladı. Söz konusu işletmelerde, misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlendi.



Kosovalılar AVM'lere akın etti



Vatandaşlar tedbirlerin gevşetilmesiyle kafe, restoran ve alışveriş merkezlere akın etti. Restoran ve kafelerde girmeyi özleyen vatandaşlar, yaklaşık 3 aydan sonra bu tesisleri doldurdu. Başkentte bulunan Kosova'nın en büyük alışveriş merkezlerinden Albimall AVM'de kapılarını açarak, hizmet vermeye başladı. 220 mağazaya sahip olan ve bin 700 kişinin çalıştığı AVM yöneticisi Shabi Ramadani, müşterilerin sağlık korunumu bakımından tüm gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. AVM'ye ziyaretçilerin maskesiz alınmadığını, dezenfektan kullandıklarını ve sosyal mesafeye uymak için tüm işaretlerin yerleştirildiğini kaydeden Ramadani, "Kosova Sağlık Bakanlığı'nın, yeni tip virüs Kovid -19 ile ilgili olarak belirlediği tüm sağlık kriterler ve tedbirleri alarak yerine getirdik. Müşterilerimizi AVM ile buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz, çünkü Albimall AVM'nin sloganı, ailenizin yeridir" ifadesini kullandı. Ramadani, 70 bin metrekarelik AVM'nin 13 Mart'ta kapatıldığını hatırlatarak, AVM'nin, tedbirlerin gevşetilmesi çerçevesinde açılmasıyla ziyaretçi sayısının 20 bine ulaştığını açıklayarak, tüketicilerin gösterdiği ilginin son derece memnun edici olduğunu vurguladı. Kosova, tedbirlerin yumuşamasına yönelik olarak tüm komşu ülkelerle kara sınırlarını da açtı.



Ülkedeki vaka sayısı bin 110, can kaybı 30 olarak açıklanırken, bugüne kadar 843 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi. - PRİŞTİNE