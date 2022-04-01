Kosova'da okulda başörtüsü yasağı tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Kosova'da okulda başörtüsü yasağı tepkilere neden oldu

01.04.2022 13:58
Kosova'da okulda başörtüsü yasağı tepkilere neden oldu

Kosova'nın batı kesimlerinde bulunan Yakova şehrindeki Necmedin Nica Lisesi'nin girişine okula silah, alkol ve tütün sokulmasını yasaklayan uyarılara ek olarak başörtülü kızların da girmesini yasaklayan bildiri eklenmesi tepkilere neden oldu.

Kosova'nın batı kesimlerinde bulunan Yakova şehrindeki Necmedin Nica Lisesi'nin girişine okula silah, alkol ve tütün sokulmasını yasaklayan uyarılara ek olarak başörtülü kızların da girmesini yasaklayan bildiri eklenmesi tepkilere neden oldu.

Yöre halkı bu bildiriye tepki göstererek, dini sembol olan başörtüsünün silah, alkol ve tütün gibi şeylerle karşılaştırılmasının Müslüman toplumuna hakaret olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili Kosova Meclisinde Boşnak toplumunun milletvekillerinden Duda Balje de tepkisini göstererek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dini sembolün diğer yasaklanmış şeylerin yanına yerleştirilmesini skandal olarak nitelendirdi.

Balje paylaşımında, okul müdürü Florentina Gjergjaj'a hangi anayasa veya yasaya dayanarak böyle bir adımın atıldığını sordu.

Okul müdüründen açıklama

Okul müdürü Gjergjaj ise sosyal medya hesabından milletvekili Balje'ye cevaben "yürürlükteki yasa ve idari talimatları" uyguladığını kaydetti.

Eylemle ilgili kararı Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının 2014 yılına ait idari talimatına dayandığını belirten Gjergjaj, "kendisine yapılan tehdit kampanyasını" ülkenin güvenlik yetkililerine bildireceğini aktardı.

"Bu tür yanlışlar gelecekte olmayacak"

Yakova Belediye Başkanı Ardian Gjini de temsil ettiği şehrin kardeşçe dini bir arada yaşamanın nadir örneği olduğunu vurgulayarak, hata ve hassasiyetlerin yanlış anlaşılmasının Yakova'nın hiçbir sakinini etkileyemeyeceğini belirtti.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Yakova Başkanı Valon Myrtaj ve başkan yardımcısı Ahmet Hoca ile görüşmelerine ait bir fotoğraf paylaşan Gjini, okulda yapılan hataların gelecekte olmayacağı konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava ise ramazan nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, bunun ramazan ayı arifesinde belirli bir amaçla yapıldığına inanmak istemediğini belirterek, başörtüsünün Allah'ın emri olduğunu ve hiçbir şekilde silah veya alkol kullanımı ile seviyelendirilemeyeceğini kaydetti.

Ternava, bakanlıktan, bu idari talimatın uygulamalı olarak yürürlükten kaldırılması talebinde bulundu.

Kosova'da Müslüman kızların ve kadınların dinlerini kıyafetleriyle ifade etme özgürlüğünü kısıtlayan bir yasa bulunmuyor, ancak böyle bir yasak sadece Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının idari talimatıyla uygulanabiliyor.

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Kosova, Tütün, Alkol, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'da okulda başörtüsü yasağı tepkilere neden oldu - Son Dakika


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