Son Dakika Haberleri: Kosova'da "Olimpik Gün" kutlamaları

Kosova'da "Olimpik Gün" kutlamaları

2 saat önce

Kosova'da "23 Haziran Olimpik Günü" ülkenin bağımsızlığını elde ettiği 2008 yılında doğan binlerce çocuğun katıldığı koşularla kutlandı.

Kosova'da
Kosova'da "23 Haziran Olimpik Günü" ülkenin bağımsızlığını elde ettiği 2008 yılında doğan binlerce çocuğun katıldığı koşularla kutlandı.
"23 Haziran Olimpik Günü" etkinlikleri çerçevesinde Kosova Olimpiyat Komitesinin (KOK) düzenlediği organizasyonda, ülkenin 25 şehrinin meydanlarında gerçekleşen kutlamalara 10 binin üzerinde çocuk katıldı.
Başkent Priştine'deki etkinliğe Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj da katıldı. Zahir Pajaziti Meydanı'ndan İskenderbey Meydanı'na koşan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.
KOK Başkanı Besim Hasani, çocukları kitlesel katılımlarından dolayı tebrik ederek, onlara olaysız geçen yarıştan dolayı teşekkürlerini sundu. Çocuklar, yarışın ardından müzik ve dansla bugünü kutladı.
Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:13 Kaynak: AA
Kosova, Spor
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