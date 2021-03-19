- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi - Son Dakika

- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi

19.03.2021 16:30

- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi Hükümetin destek sözünü tutmaması nedeniyle 3 gündür şehirler arası yolcu taşımacılığının yapılmadığı Kosova'da, yolcu taşımacılığı çalışanları eylem yaptı.

- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi

PRİŞTİNE - Hükümetin destek sözünü tutmaması nedeniyle 3 gündür şehirler arası yolcu taşımacılığının yapılmadığı Kosova'da, yolcu taşımacılığı çalışanları eylem yaptı.

Hükümetin kararlarından memnun kalmayan Kosova'daki şehirler arası otobüs işletmeleri, Priştine'de otobüs konvoylu eylem gerçekleştirdi.

Polis eşliğinde yüzlerce yolcu otobüsünden oluşan konvoy, başkent caddelerinde boy gösterdi. Yaklaşık 250 araçtan oluşan konvoy, Priştine'de 2 saat boyunca tur atarak, hükümetin kararlarını protesto etti. Caddelere inen otobüsler klakson sesleriyle şehri inletti. Priştine otobüs garından yola çıkan otobüsler şehir içinde tur atarak, hükümet tarafından haksızlığa uğradığını sembolik şekilde dile getirdi.

Kosova Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Derneği tarafından örgütlenen eylem ile ülkede 6 bin çalışan olan 450 otobüs işletmecisinin zor durumda olduğuna kamuoyunun dikkatinin çekilmesi çalışıldı. Ayrıca hükümete uyarı niteliğindeki bu eylemin, taleplerin yerine getirilmemesi durumunda protestonun devam edeceği sinyali verildi.

Protestocu sürücüler, hükümeti göreve davet ederek, otobüs işletmelerine verdiği maddi destek sözünü tutmasını istedi. Eyleme katılan otobüs sürücüleri, içinde bulundukları ağır ekonomik durumu aşmaları için hükümetin hızlı davranmasını talep etti. Kosova Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Derneği Başkanı Ruzhdi Kurtishaj, pandeminin sektörde büyük kayıplara yol açtığını ve verdiği söze rağmen hükümetten yardım gelmediğini belirtti.

"Bugün düzenlenen eylem, taleplerimizi yerine getirmek amacıyla acilen toplanması içim hükümete son uyarımızdır. Haksız yere büyük kayıplara neden olan ve yüzde 50 oranı üzerinde kapasite kullanmamızı yasaklayan karar hükümetin vazgeçmesi gerekir" diyen Kurtishaj, sektörün çalışmasını sekteye uğratan diğer kısıtlayıcı tedbirlerin de kaldırılmasını istedi. Başkan Kurtishaj, Kosova'da otobüs yolcu taşımacılığı sektörüne vaat edilen 6.5 milyon Euro tutarındaki sübvansiyonun derhal verilmesini de istedi.

Basın açıklamasında, ülkede şehirlerarası yolcu taşımacılığının yapılmamasına devam edileceği ve Pazartesi günü işletme çalışanlarının başbakanlık önünde 2 saatlik protesto eylemi düzenleyecekleri duyuruldu.

- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi
- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi
- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi
- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi
- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi
- Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi

Priştine, Protesto, Hükümet, Kosova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Kosova'da otobüs konvoylu protesto eylemi - Son Dakika


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