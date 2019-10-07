Son Dakika Haberleri: Kosova'da oyların yüzde 70'i sayıldı
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Kosova'da oyların yüzde 70'i sayıldı

48 dakika önce

Kosova'da erken genel seçimlerde oyların yüzde 70'i sayıldı.

Kosova'da oyların yüzde 70'i sayıldı, System.String[]

Kosova'da erken genel seçimlerde oyların yüzde 70'i sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan partiler belli oldu.


Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından düzenlenen erken genel seçimde oyların yüzde 70'i sayıldı. Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan oy sayımında resmi olmayan sonuçlara göre, Vetëvendosje Hareketi (Kendin Karar Al) oyların yüzde 25.83'ünü, Kosova Demokratik Birliği (LDK) 25.42'sini, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 21.78'ini aldı.


Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj, Hollanda'daki Kosova Savaş Suçları Özel Mahkemesince "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılmasının ardından temmuz ayında istifa etti. Başbakan Haradinaj'ın istifasının ardından Kosovalı seçmenler bugün sandık başına gitti. Merkez Seçim Komisyonuna kayıtlı 1 milyon 938 bin 869 seçmenden yüzde 45'i bugün seçimlere katılarak oy kullandı. Erken genel seçimde, 20 siyasi parti ve 4 seçim ittifakından bin 67 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarıştı. - PRİŞTİNE

Kosova, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
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