Kosova'da Pandemi döneminde Ramazan'ın ilk günü - Son Dakika

Müslüman nüfusun büyük bir çoğunluğunun yaşadığı Kosova'da, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayına sessiz girildi.



Salgınla mücadele çerçevesinde alınan tedbirler nedeniyle bu yıl Ramazan ayı buruk bir sevinçle karşılandı. Geçen Ramazan'larda alışılagelmiş heyecan ve coşku manzaraları, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle yerini sessizliğe bıraktı. Sokağa çıkma yasağının 22.5 saat sürdüğü Kosova'da, salgın nedeniyle alınan tedbirler arasında, camilerde geçici bir süre toplu namaz kılınmaması kuralı yer alıyor. Camilerde dün akşam teravih namazı da kılınmazken camilerin bazılarının avlularında bazı müminler sosyal mesafeyi koruyarak Cuma namazını kıldı.



Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Trnava, bu yılki Ramazan'ın geçen senelere kıyasla Müslümanların normal olmayan şartlarda geçirilecek bir Ramazan olarak karşıladıklarını belirtti.



İnsan sağlığının korunması için bazı tedbirleri almak zorunda kaldıklarını kaydeden Kosova Müftüsü Trnava, camilerde namaz kılınması olduğu gibi teravih namazının da kılınmasının iptal edilmesine karar verdiklerini belirtti. Pandemiyi Allah'ın yardımıyla atlatarak camilere, okullara, tek sözle normal hayata dönülmesi için dua ettiklerine işaret eden Trnava, "Ramazan ayının kendi içinde taşıdığı en önemli geleneklerden, kalabalık içinde iftarların düzenlenmesinden, bereket sofralarında kalabalık içinde ekmeğin birlikte paylaşılmasından bu yıl vazgeçmek durumunda kaldık. Dolayısıyla insanlarımıza iftarlarınızı evlerinizde aile içinde açın diyoruz. Teravih namazını evinizde kılın. Bunu, ilk sırada ve her şeyden önce insan sağlığının korunması amacıyla söylüyorum" dedi. Kosova Müftüsü Trnava, bu yıl her vakitten çok Müslümanlar arasında dayanışmanın boy göstermesi, yardımlaşmanın yoğunlaşması gerektiğini de vurguladı.



Kosova'da son verilere göre, 669 kişide korona virüs tespit edilirken 19 kişi hayatını kaybetti. - PRİŞTİNE